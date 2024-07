Positivo a cocaina e oppiacei Schianto mortale di Ponte Lambro | ai domiciliari il pirata della strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il furto dell’auto dell’amico. Loin via Camaldoli. Il rider di Deliveroo a terra, privo di sensi. La ripartenza dopo un attimo di indecisione al volantePunto, poi abbandonata in via Fantoli con il radiatore rotto. A un mese e mezzo dall’incidente di, costato la vita nella tarda serata del 9 giugno al trentaquattrenne pakistano Adnan Qasim, che quella notte stava tornando a casa a Sesto San Giovanni dopo aver terminato il turno da ciclofattorino, il ventiduenne di San Colombano al, già denunciato dalla polizia locale il giorno dopo lo scontro, è stato arrestato e messo aicon l’accusa di omicidiole aggravato con omissione di soccorso e con uso di "sostanze stupefacenti o psicotrope".