Polo del soccorso appeso a un filo | si cerca un nuovo operatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una manifestazione di interesse per ampliare la casa dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. È stata pubblicata nei giorni scorsi l’avviso pubblico per acquisire una manifestazione di interesse sul prosieguo e l’ultimazione dei lavori deldeldel Merate, dove già sono di stanza appunto i vigili del fuoco e dove troveranno posto pure i volontari della Protezione civile comunali. L’intervento è fermo al palo da un annetto, a causa della rescissione del contratto con quanti si erano aggiudicati la commessa, che non riuscivano più a rispettare i termini dell’appalto a causa dell’aumento eccessivo dei prezzi delle materie prime.