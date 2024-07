Perché nel 2023 è diminuita la produzione di scarpe?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sembra strano, ma i dati non mentono. Laglobale diè scesa. Stiamo parlando del 6% in meno, per un totale di 22,4 miliardi di paia. E arriva così un nuovo record: si tratta del livello più basso in un decennio, escludendo gli anni pandemici del 2020 e 2021. A dare questi dati World Footwear Yearbook 2024, recentemente pubblicato da APICCAPS, l’associazione calzaturiera portoghese. Tra le prime cause del calo dei consumi sono i dati che scendono nei principali mercati. Stiamo parlando di Paesi come Stati Uniti (-749 milioni di paia), Cina (-398 milioni di paia) e Unione Europea (-399 milioni di paia). E non solo: il prezzo medio all’esportazione per paio diha raggiunto i 12 dollari nel. Questo significa un aumento del 3,2% rispetto al 2022. In totale invece, in dieci anni il prezzo è cresciuto del 38,8%.