Perché l’interesse nazionale guida il rapporto Italia-Cina La visita di Meloni secondo Terzi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Il bilancio dellainè assolutamente positivo”. È con queste parole che il senatore Giuliodi Sant’Agata (Fratelli d’), ex ministro degli Esteri e attualmente presidente della 4a Commissione Politiche dell’Unione europea, descrive a Formiche.net il viaggio cinese della presidente del Consiglio Giorgia. “Il successo della missione è evidente, sia sul piano bilaterale che inter. Dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, il dialogo con Xi Jinping è stato d’ampio respiro”. “Lain— sottolinea— è innanzitutto frutto di un grande lavoro svolto dalla presidente del Consiglio e dai ministri che hanno lavorato con le loro controparti cinesi, di contatti reciproci e costanti tra le parti e una chiara dimostrazione dello spessore della politica estera della nostra Nazione.