Parigi 2024 vela Germani-Bertuzzi in medal race col 6 punteggio nel 49er FX

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Giornata positiva per Janae Giorgiache staccano il pass per lanella classeFX alle Olimpiadi di. La coppia azzurra – che nella giornata di ieri non era andata oltre il 16° posto – oggi ha aperto la decimacon una tredicesima posizione, ma si è riscattata nelle ultime due regate collezionando un doppio terzo posto che vale la sesta piazza provvisoria con il totale di 109 e un netto di 92, in attesa dell’ultimo atto per il podio. Tre regate sottotono invece per le olandesi Odile Van Aanholt e Annette Duetz che con lo score di 16-4-14 cedono la prima posizione alle francesi Sarah Steyaert e Charline Picon, che scartano un 19 e aggiungono un 6° e un 10° posto nelle ultime due regate portando il totale a 86 con un netto di 67.