Ordinanze e piani speciali per la ricostruzione post alluvione | a che punto siamo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bologna, 31 luglio 2024 - Irene Priolo ha incontrato, insieme con i sindaci e gli amministratori locali, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Un’occasione per fare iltra la presidente facente funzioni (quindi anche neo sub commissario alla) e il capo della struttura commissariale sui prossimi interventi in tema die sul crono programma che nei prossimi mesi (e anni) interesserà il territorio per quanto riguarda il dissesto idrogeologico.discussi a settembre Innanzitutto i ‘’, cioè le opere - come le nuove casse d’espansione dei fiumi - non più rinviabili: saranno “discussi a settembre” e, puntando sulla prevenzione come priorità, devono andare “di pari passo” con leadottate dal generale. “L’obiettivo è arrivare a condividere con il governo - spiega Priolo - l’importanza e la vastità del lavoro che ci aspetta”.