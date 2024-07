Nuoto Ceccon avanza nei 200 dorso | In futuro saranno la mia gara Volevo fare i 100 sl ma mi hanno tolto il posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Thomasha fatto il proprio ritorno in vasca dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 100alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore italiano si è cimentato sulla doppia distanza, riuscendo a qualificarsi alle semifinali con il quattordicesimo tempo complessivo delle batterie. Nella sua serie dei 200ha chiuso al quarto(1:57.69) alle spalle del sudafricano Pieter Coetze (1:56.92), dello spagnolo Hugo Gonzalez (1:57.08) e del greco Alos Christou (1:57.18). Thomasha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Fisicamente sto bene, pensavo dipiù fatica questa mattina. Questa condizione mi permette diun 200 che in questo momento non sono la miae per cui non sono troppo allenato.