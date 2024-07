Non ammessa alla maturità fa ricorso ma il Tar arriva dopo 3 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cento (Ferrara), 31 luglio 2024 – Non era stataa sostenere l’esame di, ma lei, una studentessa dell’Istituto Bassi-Burgatti di Cento, era convinta che si fosse trattato di un’ingiustizia. Per questo aveva riposto speranze nella giustizia dei tribunali. Non mettendo però in conto la lentezza che non di rado ’serpeggia’ tra le aule. La mancata ammissioneprova finale, quella che finalmentecinquedi studi ti consegna l’agognato ’diploma’ risale all’anno scolastico 2020/2021. L’udienza per discutere il merito viene fissata dai giudici amministrativi solo il 10 luglio scorso. Poco meno di un mese prima, per la studentessa che evidentemente in ben trescolastici avrà risolto da sola il ’problema’ della mancata ammissione, aveva dichiarato di “non avere più interesse” a discutere la causa di merito. Comprensibile. L’iter giudiziario.