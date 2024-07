Murale manzoniano in rovina Nemici l’umidità e la pioggia scatta la terapia d’urgenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Inaugurato alla fiera di Santa Caterina di novembre e già danneggiato da umidità e intemperie: urge restauro per il maxidi piazza Cagnola, realizzato dal pittore Mario Grandi e che racconta la sosta letteraria di Renzo Tramaglino in un’osteria di Gorgonzola, al centro del capitolo 16 dei Promessi Sposi. A minare l’opera d’arte e a provocare “sbriciolamenti” nel disegno, i rigonfiamenti del legno alla base dell’opera. Urge smontaggio, cosa non agevolissima: il pannello, che misura 3 metri per 2,10, pesa la bellezza di 150 chili. "Spero si proceda rapidamente - così l’artista esecutore Grandi -. La luce non fa alcun danno, ma, come si è visto, sì. Un temporale estivo nella direzione sbagliata e rischiamo di perdere tutto". I lavori di rimozione potrebbero iniziare a breve.