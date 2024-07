Malore all’acquapark donna cade in piscina e muore

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il dramma si è registrato questa mattina, poco dopo le 10.30. La vittima è unadi 59 anni, che ha accusato un, finendo in acqua.in– (ilcorrieredellacitta.com) Nonostante i soccorsi immediati, per lanon c’è stato nulla da fare. La salma è già stata riconsegnata ai familiari, non essendoci dubbi sulla dinamica di quanto avvenuto.inDramma questa mattina – intorno alle 10.30 – al parco acquatico ‘Center Park’ di Antegnate, in provincia di Bergamo. Unadi 59 anni è morta dopo essere caduta in acqua, probabilmente dopo aver accusato un. Nonostante i soccorsi immediati, per lanon c’è stato nulla da fare. La salma è già stata riconsegnata ai familiari, non essendoci dubbi sulla dinamica di quanto avvenuto.