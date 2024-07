L’amicizia con Papa Francesco sta crescendo Ci siamo sentiti gli ho scritto e lui mi ha risposto ‘ciao' | parla Lino Banfi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ospite a “La Terrazza della Dolce Vita”, il ciclo di inteviste all’aperto, condotto da Simona Ventura e il neo marito Giovanni Terzi a Rimini. L’edizione del 2024 si è aperta con l’attore e la figlia Rosanna. Padre e figlia hanno un rapporto stupendo e lei scherza sulla sua pigrizia: “Lui non fa un passo, non è un tipo molto sportivo, ma ha le gambe fortissime e non ho idea di come sia possibile”. L’attore ha raccontato di quando ha comunicato a “La Vita in Diretta” del tumore al seno della figlia: “Ho telefonato a Rosanna mentre andavo al programma le ho detto che forse avrei raccontato del cancro. Lei mi ha detto che poteva essere un modo per sensibilizzare e dare forza a chi sta lottando contro una grave malattia. Dopo l’intervista ho chiesto al conduttore se potevo fare un saluto e invece di salutare ho detto che mia figlia aveva il cancro”.