La nuova rivoluzione dei viaggi | arrivano i trolley motorizzati Ecco di cosa si tratta e quanto costano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quando si è in ritardo per uno in treno o in aereo, un bagaglio, a volte, può diventare veramente ingombrante. Soprattutto se c’è bisogno di correre. Ebbene, sì, qualcuno ha pensato di ovviare a questo problema trasformando ilin un vero e proprio veicolo motorizzato. Ci si siede sulla valigia e si sfreccia verso la propria destinazione. Un modo pratico, veloce e per niente stancante. Ielettrici sono a tutti gli effetti dei bagagli, spesso piccoli come bagagli a mano, ma dotati di un motore interno con batteria al litio e di un manubrio telescopico. Anche la velocità massima non è banale: tra i 10 e i 13 chilometri orari. Non solo, essendo dotato di una batteria, è possibile utilizzare ilper caricare il cellulare, il che lo rende estremamente comodo per iatori ‘sbadati’ che dimenticano di caricarlo a casa.