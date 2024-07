Gip convalida il sequestro da 121 milioni a filiale di Amazon

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il gip di Milano Luca Milani hato ilpreventivo d'urgenza di oltre 121di euro per frode fiscale a carico diItalia Transport srl, per il caso dei cosiddetti "serbatoi di manodopera", che era stato eseguito il 23 luglio dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf nell'inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì. Dalle indagini, una delle numerose inchieste della Procura milanese sul settore della logistica e sulla "somministrazione illecita di manodopera", è emerso che i corrieri, formalmente dipendenti di cooperative o società "filtro", erano controllati nelle consegne, dagli stabilimenti di stoccaggio fino al cliente, attraverso un software-algoritmo creato e usato da. Un presunto "sistema" che, anche per le tariffe che ha potuto praticare sul mercato, sarebbe andato "a tutto vantaggio diItalia Transport".