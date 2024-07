Giorgia Villa dalla lacrime all’esplosione di gioia | l’argento olimpico è un premio alla carriera che cancella le amarezze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)aveva dovuto mandare giùmolto amare tre anni fa: era nei fatti già sicura della convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma a un paio di settimanepartenza per il Giappone si infortunò in occasione dei Campionati Italiani Assoluti. Una distorsionecaviglia l’aveva costretta a seguire i Giochi da casa, dopo essere stata brillante capitana delle Fate per l’ultimo biennio, caratterizzato anchemedaglia di bronzo conquistata nella gara a squadre dei Mondiali 2019. Manila Esposito, la più giovane medaglia italiana alle Olimpiadi. Funambolo dopo il dominio europeo Le ultime tre stagioni sono state decisamente complicate per la bergamasca, che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici (l’ultimo in primavera, costato la chiamata per gli Europei di Rimini, dominati dalle azzurre).