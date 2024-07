Frana a Monte Montiego si rifà la strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È la prima metà di maggio 2023, le alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana hanno avuto conseguenze anche a Urbania. Sulsi stacca un pezzo di montagna, un’enormeche porta via lacomunale di accesso alla località Ville di. Un suggestivo borgo rurale, risalente al 1200, molto amato dagli urbaniesi, che comprende una chiesa, il cimitero comunale, la casa estiva di una comunità monastica italiana e diverse abitazioni. A seguito delle copiose piogge, in un terreno già interessato da un dissesto piuttosto ampio, si è aperta unacomplessa con fenomeni di crollo e scivolamento, di circa 300 metri per 200 di larghezza, distinguibile anche ad occhio nudo a diversi chilometri di distanza, che ha completamente isolato per mesi questo piccolo borgo.