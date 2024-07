Fiumicino in arrivo telecamere ad energia solare per combattere l’abbandono dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio- Il Comune dilancia nuove iniziative per contrastare il fenomeno delillecito di, un problema che non solo danneggia l’ambiente ma grava economicamente sull’intera comunità. Grazie ad un avanzato sistema di videosorveglianza sarà possibile monitorare e prevenire comportamenti illeciti in diverse aree del territorio. Le, alimentate da, sono state progettate per garantire massima sicurezza ed autonomia, senza necessità di connessioni elettriche o dati. Un’iniziativa che segna un passo importante verso una maggiore tutela ambientale ed una gestione più efficiente delle risorse urbane. Il progetto, che partirà entro la fine del 2024, prevede: • Istallazione di n.