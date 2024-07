Fallout il successo dei giochi esplode su Xbox Game Pass grazie alla serie TV di Amazon

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Idihanno goduto di un notevole aumento delle ore giocate sunel corso dell’ultimo trimestre, arrivando addirittura quasi a quintuplicare le ore di utilizzo negli ultimi tre mesi rispetto al trimestre precedente. Ovviamente questo risultato straordinario è dovuto principalmente al rilascio dell’apprezzataTV diprodotta da, show che ricordiamo è stato in grado di far aumentare le vendite del quarto capitolo dellaBethesda del 7,500% in Europa.