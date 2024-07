Ex Milan il centrocampista Josè Mauri torna in Italia | ecco dove giocherà

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’exdeline giocherà in Serie B all’età di 28 anni. Ecco la sua nuova squadra L’exdeline ripartirà dalla Serie B. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il 28enne argentino, naturalizzatono, diventerà presto un nuovo giocatore del Cosenza. Il classe 1996 era arrivato nel club di via Aldo Rossi nella stagione 2015/2016, dal Parma. Dopo una prima stagione un po’ sottotono era stato mandato in prestito all’Empoli per crescere. Nel club toscano aveva disputato 14 gare, per poi fare ritorno al. L’italo-argentino è rimasto in rossonero fino alla stagione 2018/2019, quando è stato venduto al Club Atlético Talleres. Una stagione in Argentina e poi il trasferimento in MLS nel Kansas City.