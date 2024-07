Equitazione Dressage | la Germania va in testa nella classifica a squadre delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La seconda giornata del concorso dimodifica molto le classifiche del concorso equestre che si sta tenendo a Versailles relativamente alledi Parigi 2024. Prima dell’ultimo atto, che si terrà il prossimo 3 agosto, lasi configura con lain, a quota 237.546 %, per effetto degli score raccolti da Frederic Wandres (76.118 – Bluetooth Old), Isabell Werth (79.363 – Wendy) e Jessica von Bredow-Werndl (82.065 – TSF Dalera BB). Alle spalle dei teutonici, si trovano al momento la Danimarca, seconda a 235.730, e la Gran Bretagna, terza a 231.196. Più staccate l’Olanda, quarta a 224.923, e la Svezia, quinta a 219.861, in unachiusa dall’Australia, decima, che è stata l’ultima nazione a ottenere il pass per la finalissima (209.115).