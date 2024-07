Elon Musk viola le regole di X e posta un video deepfake

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Incredibile ma vero:hato ledi X,ndo unsulla neo pretendente alla Casa Bianca Kamala Harris In un’epoca in cui la tecnologia dell’intelligenza artificiale (IA) sta avanzando a passi da gigante, la questione dei media alterati e deisi è imall’attenzione pubblica con una forza senza precedenti. Un recente episodio che coinvolge, proprietario della piattaforma di social media X (precedentemente nota come Twitter), ha sollevato interrogativi critici sull’impatto che tali contenuti possono avere sulla società e sulla politica.-Ansa-Notizie.comha scatenato polemiche condividendo unche prendeva di mira la Vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris.