Élise o la vera vita?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Un giorno sarà la”. Ma cosa significa? E soprattutto: quanto dura? Lo racconta tra carta e inchiostro Claire Etcherelli, scrittrice e operaia francese, “una voce di una precisione indimenticabile”, secondo Simone de Beauvoir, con cui ha collaborato come segretaria di redazione della rivista Les Temps modernes. Con quella stessa precisione, Etcherelli ha scritto un romanzo autobiografico,o la, pubblicato in Francia negli anni ’60 ed edito in Italia da L’Orma Editore, dove racconta la storia di, ragazza di Bordeaux che sembra camminare in punta di piedi nella sua esistenza, sfiorandola appena, senza far rumore. Non ama le avventure ed è come schiacciata da un fratello minore tanto irrequieto, quanto ingombrante, dalla presenza della nonna, dall’anonima provincia e le case popolari, dalla miseria e dalla guerra.