È troppo bonacaccia aperta per punirla le Frasi schock del Capitano Arrivano altre testimonian

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L'Aquila - Le indagini suldella Guardia di Finanza, accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e abuso di potere, si intensificano. Emergono nuoveze e dettagli inquietanti che ampliano il quadro delle presunte molestie all'interno della Scuola per ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito. Le Accuse alIlA.P., 33 anni, originario della Sicilia, è al centro delle indagini condotte dal sostituto procuratore Ugo Timpano. L'ufficiale è accusato di aver offerto aiuti indebiti per il superamento degli esami in cambio di prestazioni sessuali. Secondo le accuse, A.P. avrebbe attirato una giovane allieva nella sua abitazione con la promessa di fornirle le risposte a un test d'esame di Economia Politica, per poi aggredirla e violentarla. Durante l'assalto, si sarebbe vantato di avere rapporti sessuali con numeroseallieve.