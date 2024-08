Domani al via il servizio antincendio boschivo 2024 della Provincia di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024). Prende il via, 1° agosto, il Seviziodi. Per i prossimi due mesi saranno impegnati nella preziosa attività di tutela del patrimonio23 operai idraulico-forestali e 4 direttori delle operazioni di spegnimento (D.O.S.). Gli interventi saranno coordinati, come di consueto, dal Dipartimento di Protezione CivileRegione Campania. Quest’anno la base logistica delle operazioni è stata individuata a Castel Morrone, dove il Comune ha messo a disposizione un’ampia struttura utile per i mezzi e per l’installazione di una vasca di attingimento acqua per gli elicotteri. L’altra sede operativa sarà a Cellole, dove saranno collocate due squadre pronte per gli interventi.