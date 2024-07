Dilettanti Stanco vicinissimo al Giulianova Altre due pedine per il Rivara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Francescoè molto vicino a vestire la maglia del. L’attaccante classe ’87 di Pavullo, nelle ultime due stagioni fra Carpi e Terre di Castelli, sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in Abruzzo con l’ambizioso club giallorosso, che ha eliminato proprio il Terre nella semifinale per la D, poi potrà mettere nero su bianco per la sua nuova avventura. Ilsembrava vicino al ripescaggio in D, ma la ’salvezza’ dell’Olbia e del Chieti, iscritte in extremis, ha di fatto tolto ogni chance (ci sono stati 4 ripescaggi ed era quinta) e così giocherà ancora in Eccellenza per provare a salire. In Prima categoria l’Atletico Spm conferma Bonesi, Rondoni e Graziosi.