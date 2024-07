Diane Lane e Kevin Costner sono disposti a tutto pur di salvare il nipotino dalla famiglia del patrigno violenta e vendicativa | stasera in tv il thriller Uno di noi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I pochi cheriusciti a vederlo al cinema hanno parlato di un film bello. Perché Uno di noi, che arrivain tv in prima visione assoluta su Canale 5 alle 21.20, è una delle tante pellicole vittime del Covid. Essendo uscito nel famigerato 2020. S Si tratta dell’ultima fatica cinematografica da attore di. Che da quel momento in poi si è dedicato alla serie tv Yellowstone. E, soprat, alla realizzazione della sua mastodontica saga western Horizon: an American saga. Scritto e diretto da Thomas Bezucha (ex manager di Ralph Lauren prima di passare al cinema con Big Eden e La neve nel cuore), la pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 scritto da Larry Watson.