Cosa sappiamo su Imane Khelif la pugile algerina nel mirino della destra Alle Olimpiadi di Tokyo fu eliminata ai quarti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sta scatenando un putiferio l’incontro di pugilato tra l’e l’azzurra Angela Carini agli ottavi di finale delledi Parigi, nella categoria dei pesi welter, in programma domani, giovedì primo agosto. Laitaliana è in fermento, sono intervenuti perfino il Coni e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Il motivo? Un anno fa lanordafricana era stata esclusa dai Mondiali di boxe per aver fallito i test di verifica del sesso. Secondo l’International Boxing Association (Iba), I risultati dell’analisi del Dna effettuati dall’International Boxing Association (Iba) avevano portato alla squalifica per la presenza di cromosomi XY, quindi maschili.però è stata ammessadi Parigi 2024, come già successo tre anni fa a, perché i suoi livelli ormonali rispettano i parametri previsti dal Comitato olimpico internazionale.