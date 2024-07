Controllo delle caldaie Asia pubblica avviso per ispettorei degli impianti termici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSul sito istituzionale dell’è statoto unpubblico rivolto a tecnici esperti in grado di poter svolgere la funzione di ispettoredi climatizzazione estiva ed invernaleedifici nel Comune di Benevento. I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando, attraverso una selezione per titoli, entreranno a far parte di una short list dalla quale l’Azienda attingerà a partire da gennaio 2025, allorquando saranno avviati i controlli a campione per verificare che i cittadini abbiano provveduto a muniree climatizzatori del ‘bollino blu’, il certificato obbligatorio che ne attesta il corretto funzionamento. Allo stato, su circa 23milapresenti in città solo 4.915 sono stati censiti.