Conte stupito dopo Napoli-Brest | Mai ricevuto regali in ritiro Il mio desiderio per il compleanno…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le parole di Antonio: filosofia di gioco, entusiasmo e sorpresa per iricevuti in. Antonioha parlato a OneFootball al termine dell’amichevole, condividendo le sue impressioni sulla partita e sull’esperienza con il club partenopeo.analizza: le dichiarazioni post-partita Il tecnico ha illustrato il suo approccio tattico: “Ho visto le cose che stiamo provando, una bellissima pressione, io dico ai miei che non andiamo in pressione ma che andiamo a cacciare la palla. All’inizio abbiamo faticato per i carichi di lavoro, poi ci siamo sciolti e abbiamo creato tante belle situazioni.