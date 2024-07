Chiesa pericolo per la Juventus Si chiama Marotta è l’Inter – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Federicoè ancora un giocatore dellaallo scoccare del primo agosto, ma è in uscita. Ilper i bianconeri è chiaro, lo cita ancora Alfredo Pedullà su Sportitalia. RISCHIO – L’esterno dellaha il contratto in scadenza nel 2025. Il giocatore ha la possibilità di lasciare a parametro zero e strappare un ingaggio più ricco. Alfredo Pedullà cita un aspetto importante nella situazione di Federico: «Se passano altri dieci giorni in questo modo senza offertediventa unserio per la. Domani primo agosto nella testa dic’è ancora l’idea di farsi tutto il mese così, arrivare a settembre e andare in scadenza. Loro non mi hanno voluto e fatto il contratto, allora mi metto alla finestra e aspettodi turno con