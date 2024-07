Chi era Ismail Haniyeh il leader politico di Hamas ucciso in un raid israeliano in Iran

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 62 anni,didal 2017, considerato tra i più importanti e pragmatici del movimento,è morto in unvia drone su Teheran, in. Ilsi trovava lì per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidenteiano Masoud Pezeshkian. Al momento, non c’è stata alcuna rivendicazione dell’azione militare., però, ha già minacciato risposte contro Israele.nacque il 29 gennaio 1962 nel campo profughi Al-Shati di Gaza durante l’occupazione egiziana della Striscia. I suoi genitori erano rifugiati espulsi da Askalan, che in seguito divenne la città israeliana di Ashkelon. Dopo aver studiato presso le scuole gestite dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi, si laureò all’Università islamica di Gaza in lingua e letteratura araba.