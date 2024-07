Castro il lottatore a caccia di gol | Bologna sarò il tuo grande 9

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) dall’inviato VALLES (Bolzano) Il verbo che più gli piace declinare (e che più ha declinato) sul campo di Valles è ‘luchar’: lottare. Santiagoè unnato. Ha lottato per accaparrarsi subito la maglia numero 9 che era di Zirkzeee, lotta nelle partitelle a campo ridotto (ieri, nel dubbio, doppietta sotto gli occhi di cinquecento tifosi), probabilmente lotta e sgomita anche in hotel per arrivare per primo al tavolo del buffet. E’ lo spirito di competizione che ‘Santi’ ha modellato sulle strade polverose di una piccola città dal nome pomposo, Ciudad del Libertador General Don José de San Martín, che è solo una delle tante anime di Buenos Aires. Calcio, calci, sudore e polvere: anche così si diventa ‘cattivi’ in campo.