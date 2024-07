Casa famiglia chiusa dal NAS in provincia di Latina | condizioni igieniche inadeguate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I sette minorenni allontanati dalla“La Collina dei Ciliegi” di Aprilia,dai carabinieri del NAS pere sanitarie, hanno trovato una nuova sistemazione. Intervento della Garante dell’Infanzia La Garante dell’Infanzia della Regione Lazio, Monica Sansoni, ha rapidamente preso provvedimenti per assicurare il trasferimento dei minori in altre strutture di accoglienza. “Tutti i minori presenti nella struttura che è statasono stati sistemati in altre strutture sul territorio regionale,” ha spiegato Sansoni. “Ho avuto modo di entrare in contatto con loro e con i relativi Servizi Sociali di appartenenza. Ogni minore è costantemente monitorato. Come Garante ho dato supporto nell’ottica dell’interesse del minore, al fine di garantire la più giusta e opportuna accoglienza e sistemazione.