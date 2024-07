Carceri | emergenza suicidi servono azioni immediate

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Con il 61°o nelleitaliane, cresce l’urgenza di riforme e atti di clemenza. La situazione è ormai intollerabile. Il sistema carcerario italiano è nuovamente sotto i riflettori a causa di un tragico evento: un altroo, il 61° dall’inizio dell’anno. Un giovane di 25 anni, in isolamento e in attesa di giudizio, ha deciso di porre fine alla sua vita, evidenziando ancora una volta le gravi carenze e le condizioni disumane che affliggono le nostre prigioni. Per le statistiche sono 61 inel 2024 Notizie.com fonte foto Ansa La giudice Albano ha dichiarato che è necessario un atto di clemenza, un segnale forte e urgente per affrontare la crisi umanitaria che sta emergendo nelle. “Disi continua a morire” ha affermato, sottolineando la drammatica realtà che i detenuti vivono ogni giorno.