Benevierre | apre a Pesaro il negozio delle celebrità

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Da Fred De Palma a Tananai, passando per Bruno Barbieri, Laura Pausini e Max Pezzali: sono tutti nomi noti del mondo dello spettacolo ed hanno tutti una cosa in comune: hanno indossato un brand pesarese doc. Si chiamaed è stato ideato da Andrea Coli, 31 anni, il quale aprirà il suo primofisico in città giovedì 1 agosto, in via Zongo 39 alle 18: “È una grandissima soddisfazione aprire unpraticamente a casa – racconta Andrea –. La mia speranza è di portare una proposta nuova, creando uno spazio dove arte, design e fashion diventino una cosa sola”. Ma come è nata questa sua passione per la moda? Come racconta lui stesso, non riuscendo a trovare capi che lo soddisfacessero, all’età di 15 anni ha iniziato a comprare tessuti per poi farsi realizzare camicie, pantaloni e maglioni da alcune sarte.