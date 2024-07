Bedini campione italiano sulla distanza dei 5mila metri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il giovane e forte atleta del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, Nicolò, classe 2002, a Rietipista dello stadio "Guidobaldi" con il tempo di 14’29’’14 ha vinto il campionatosui‘promesse’, meglio conosciuto come Under 23.ha battuto Stefano Cecere, classe 2003, dell’Atletica Cisternino che ha corso in 14’32’’31 e Thomas D’Este, classe 2003, dell’Assindustria Sport che ha fato fermare il cronometro a 14’34’’94. Un buon risultato per la squadra biancoverde del presidente Graziano Poli anche il dodicesimo posto conseguito da Marco Zanzottera, classe 2002, che ha corso in 15’09’’03. E’ stata una gara tattica, che si è vivacizzata negli ultimi millecon protagonistie il pugliese Stefano Cecere, che alla fine, meritatamente, si sono insediati, ai primi due posti, al termine di una lunga sfida a due.