Autonomia | governo nessuna devoluzione su albi professionali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si è tenuta questo pomeriggio, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, una riunione tra ile i rappresentanti nazionali di ventotto ordini. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Al centro dell'incontro, tra l'altro, "le prospettive legate all'attuazione dell'differenziata regionale". Nel corso della riunione, ilha chiarito che, "in vista del confronto con le regioni che hanno richiesto o richiederanno l'attribuzione di nuove funzioni, anche in materia di regolazione delle attività, intende muoversi in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata".