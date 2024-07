At in arrivo 700 nuovi autobus All’orizzonte un bando per tre aree

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)bus e monitoraggio dei mezzi via satellite. Sono alcune delle novità annunciate ieri da Autolinee Toscane e dalla Regione in occasione dei primi mille giorni di servizio: per l’azienda un momento per celebrare i risultati raggiunti, per il governatore Eugenio Giani anche il pretesto per pungolarla a fare meglio, prospettandola possibilità di un cambiamento non proprio irrilevante. "Avrei visto bene la Toscana divisa in tre, come per gli Ato e per le Asl – ha detto infatti Giani – ma è un ragionamento che riprenderemo in vista della fine degli 11 anni del contratto attuale, nel 2032, alla luce dei risultati. Teniamo questa idea sullo sfondo, perché è indubbio che oggi Autolinee lavora e deve garantire efficienza sia nelle concentrazioni urbane, sia nella Toscana diffusa che a me preme".