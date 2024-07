ASCOLTI TV 30 LUGLIO 2024 | UNA GIORNATA PAZZESCA TRA GINNASTICA ARTISTICA 242% E SPADA 19% SU RAI2 IL NUOTO INFIAMMA RAISPORT 9% IN PRIME TIME

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 31 luglio 2024)TV 30• Martedì • Gruppi R A I24H – 3249 44.25PT – 7827 46.43 M E D I A S E T24H – 2301 31.34PT – 5007 29.71 Tg1 Mattina Estate – 468 13.93 Tg1 – 743 18.60 UnoMattina Estate – 518 11.33 Camper in Viaggio – 714 11.72 Camper – 1364 13.69 Tg1 + Economia – 2367 19.50 + 1851 15.53 Un Passo dal Cielo 6 – 1060 10.60 Un Passo dal Cielo 6 – v. netto Estate in Diretta Start – 823 9.81 Tg1 + Pres. EiD – x + x Estate in Diretta – 1410 16.25 Reazione a Catena – 1718 16.51 Reazione a Catena – 2557 19.94 Tg1 – 2961 18.90 TecheTecheTè Extra – 1640 9.35Sophie Cross: Verità Nascoste 2 – 1156 7.91 Overland 23 – 356 4.50 Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x + x Forum: Il Meglio – x Tg5 – x Beautiful – 2041 17.04 Endless Love – 2010 17.77 The Family – 1796 18.