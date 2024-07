WWE | Un dettaglio potrebbe suggerire una possibile alleanza tra Liv Morgan e Finn Balor

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Ieri notte in quel di Monday Night Raw nuova puntata della telenovela che coinvolge Liv, Rhea Ripley e Dominik Mysterio, telenovela che, dopo quanto successo settimana scorsa, ha assunto toni ancor più drammatici. La Women’s World Champion ha tutta l’intenzione di vendicarsi e a quanto pare ha iniziato con il vandalizzare il camerino del Judgment Day. Proprio qui emerge unche fa pensare ad uncolpo di scena. Livinsieme? Ieri notte a Raw, il camerino del Judgment Day è stato vandalizzato e subito il pensiero è andato a Liv. Quest’ultima, come poi ulteriormente emerso nel corso della puntata, ha tutta l’intenzione di vendicarsi dell’affronto patito settimana scorsa e non si fermerà davanti a niente. Ebbene emerge unche fa pensare ad unprossimo scenario.