Volley Parigi 2024 De Giorgi | Concreti Polonia favorita ma credo nei miei ragazzi

(Di martedì 30 luglio 2024) La nazionale italiana dimaschile vola in testa al girone ai Giochi Olimpici di. L’Italia di Ferdinando Deha battuto in tre set l’innocuo Egitto e sale a sei punti a punteggio pieno. Ora il 3 agosto la sfida con laper il primato. Ecco le parole del commissario tecnico degli azzurri: “C’era una difficoltà sull’adattamento all’orario. Ci siamo alzati alle 5 di mattina per prepararci. Non era facile dare continuità al nostro gioco in una partita del genere. Abbiamo giocato un match concreto. Squadre come l’Egitto vanno tenute sotto controllo, infatti nel finale c’è stato un sussulto con la spinta del pubblico. Adesso forse staccheremo un giorno visto che giocheremo il 3 agosto la prossima partita. Le indicazioni che arrivano da queste partite le analizzeremo nei prossimi allenamenti”.