Voglio fare il poliziotto per arrestare papà così non toccherà più mamma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Alla maestra che gli chiedeva "cosa vuoida grande" il bambino ha risposto "il", e specificava: per "mettere ilin galera,nonpiù la". Una vicenda sconcertante accaduta in un paese del Biellese. La maestra, compresa la gravità del caso, ha informato la direzione scolastica che a sua volta ha inviato una dettagliata relazione alla Procura della Repubblica. Da qui sono nate le indagini affidate ai carabinieri della stazione del paese. I militari dell'Arma hanno dapprima raccolto tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti, poi hanno avvicinato con delicatezza ladel bambino, una donna di 42 anni, conquistandone la fiducia e riuscendo a farsi raccontare la sua storia, una storia di dolore e botte che il compagno, alcolista, le riservava da anni, anche davanti ai figli, e che non aveva mai denunciato per paura.