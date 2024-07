Visit Italy risultati straordinari nel 1 semestre con una crescita del 97%

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 Luglio 2024 – Nei primi sei mesi dell’anno,ha registrato unaimpressionante del 97% rispetto al 2023, dimostrando la forte traiettoria dell’azienda. Ruben Santopietro, CEO dell’azienda, ha celebrato questo risultato con un post entusiasta sui social media, riflettendo non solo su unanumerica ma su un vero e proprio movimento culturale e turistico che ha preso vita nel 2016 da quella che era una semplice idea: ispirare viaggi che generassero valore per le comunità locali. Oggi,è diventato il punto di riferimento globale per la promozione del patrimonio italiano, sottolineando come un semplice concetto possa trasformarsi in una piattaforma influente che ispira milioni di persone a esplorare l’Italia, rispettando e valorizzando le comunità locali.