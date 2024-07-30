Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 11:30 (Di martedì 30 luglio 2024) Viabilità DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO IL GRA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. A TUSCANIA, TUTTO PRONTO PER LA MANIFESTAZIONE “TUSCANIA MANGIAMI STREET FOOD”. DA OGGI E FINO ALLE 15 DEL 5 AGOSTO, ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA LUNGO LE PRINCIPALI VIE E PIAZZE DEL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 10:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO FILE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. I TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 25 MINUTI. A TARQUINIA. RICHIESTO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DELLA CIRCOLAZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:45 - FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 09:15 - SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. FILE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO IL GRA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma