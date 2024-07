Uomini e Donne nella prossima stagione tornerà il Trono gay? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024) Sta per iniziare una nuova e attesissimadi. I riflettori degli studi Elios di Roma stanno per riaccendersi, promettendo tante novità e colpi di scena. La data di inizio è fissata per il 9 settembre 2024 e già stanno emergendo le prime indiscrezioni. Come ha rivelato recentemente Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni si terranno il 28 e il 29 agosto, dando il viaprima puntata alla resa dei conti tra i protagonisti di Temptation Island. Dopo la permanenza nel reality delle tentazioni, fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici si ritroveranno faccia a faccia per un confronto che si prennuncia scoppiettante! Uno dei temi più discussi dai fan è l’identità dei nuovi tronisti della nuovadi. Tutti sono curiosi di scoprire chi saranno i volti nuovi che cercheranno l’amore sotto i riflettori del programma.