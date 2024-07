Una voragine sull’asfalto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Una profondasi è apertaall’altezza della rotonda tra via Putinati e via Fabbri. All’origine della rottura nel manto stradale, stando alle prime informazioni emerse, ci sarebbe un guasto nella rete fognaria sottostante che, già dalla prima mattinata, stava facendo registrare delle perdite d’acqua. La situazione è però degenerata nel primo pomeriggio, quando l’asfalto è collassato aprendo un buco molto pericoloso per le macchine di passaggio. Immediato l’allarme da parte di alcuni passanti che si sono accorti di quanto stava accadendo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a delimitare la zona, al fine di evitare che si verificassero incidenti con esiti potenzialmente gravi.