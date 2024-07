Torta ai lamponi senza farina e senza glutine | facile e golosa

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 luglio 2024)aiProfuma d’estate questo flan aied è un trionfo di cremosa golosità. Per realizzarlo servono appena 4 ingredienti: niente, niente burro, solo latte, zucchero, uova e, ovviamente, i. Si tratta, quindi, di un dessert gluten free che possiamo offrire anche a chi soffre di celiachia, ma che delizierà il palato di tutti. Potremmo quasi considerarlo un dolce light, sicuramenteda digerire.e veloce da preparare, richiede però un lungo riposo in frigorifero. Una volta cotto, infatti, deve prima raffreddarsi completamente a temperatura ambiente, per poi sostare a 4 gradi per una notte intera almeno. In questo lasso di tempo, acquisirà la densità perfetta, morbida e compatta allo stesso tempo, scioglievole e appagante.