Suicidio in carcere | Disubbidì all’ordine di sorvegliare il detenuto Processate l’agente

(Di martedì 30 luglio 2024) Avrebbe disatteso alle disposizioni del proprio comandante in merito alla sorveglianza di unritenuto ad alto rischio. Una negligenza che, secondo la procura, avrebbe avuto un ruolo nella morte di un 29enne centese trovato impiccato con un lenzuolo nella propria cella a poche ore dall’arresto, il primo settembre del 2021. Sono le contestazioni che il pubblico ministero Andrea Maggioni muove aldi polizia penitenziaria Giuseppe Palermo, 34 anni, unico imputato per la tragedia dopo che il gip ha disposto l’archiviazione per altri tre indagati (la stessa comandante della penitenziaria, un medico dele una ispettrice). Per(assistito dall’avvocato Alberto Bova) il pm ha chiesto nei giorni scorsi il rinvio a giudizio.