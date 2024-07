Sole caldo e bel tempo | possibile qualche rovescio sui rilievi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Proseguono le condizioni didecisamentesulla nostra regione per la presenza di un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-meridionale, anche se non mancheràepisodio instabile sui. Tale situazione dovrebbe durare fino a giovedì, a cui seguirà un indebolimento dell’alta pressione nella giornata di venerdì accompagnato da un lieve calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 30 luglio 2024Previsto: Belovunque salvoannuvolamento tra pianura e prealpi nelle prime ore del mattino, in rapido dissolvimento. Verso sera nuvolosità alta in aumento da ovest ma con precipitazioni generalmente assenti.Temperature: Minime stazionarie (21/24°C), massime stazionarie (32/35°C).