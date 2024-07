Serie A il campionato della V nera inizierà il 29 settembre in Sicilia Virtus il via a Trapani E Banchi ha il suo vice | è l’ex capitano Parente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Ildiinizia domenica 29in casaneopromossae già qui iniziano gli intrecci che costruiscono le strane storiepallacanestro italiana. Ieri la Vha trovato l’accordo con il coach Danieleper l’incarico didi Luca. Nella passata stagione il tecnico piemontese ha occupato la panchinana, fino a marzo quando viene sollevato dall’incarico. Per ironiasorte al suo posto è andato Andrea Diana che lo scorsoera stato liquidato dalla Segafredo dopo l’esonero di Sergio Scariolo. Per raccontarla tutta allo stesso Diana adesso è stato chiesto di fare un passo indietro per fare spazio a Jasmin Repesa. In ogni casonon è un volto nuovo per i tifosi bianconeri dato che nella stagione 2004/05 fu ildi quella squadra che ritornò inA guidata da Giordano Consolini.