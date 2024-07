Rari master da applausi Vince cinque titoli italiani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Si sono svolti allo stadio del nuoto di Riccione i campionatiestivi di nuoto Fin2024. La squadra deiPesaro, con una rappresentativa di 24 atleti, ha conquistato 13 medaglie e 5. Nelle gare individuali 5: M85 Maria Grazia Gili 3 ori nei 50 e 100 dorso e nei 50 stile; M55: Luca Di Iacovo 2 ori negli 800 e 400 stile; 5 argenti M65: Dario Nardi 2 argenti nei 100 e 50 stile; M85: Marcello Rossini 2 argenti nei 100 dorso e 50 stile; M55: Luca Di Iacovo 1 argento nei 200 stile; 3 bronzi M55 Laura Giustini nei 400 misti, M30: Flavio Caliendi negli 800 stile, M85: Marcello Rossini nei 50 dorso. Ora per iPesaro iniziano le gare in mare e la preparazione per la prossima stagione che sarà condotta dal nuovo allenatore ed atleta Flavio Caliendi subentrato a Luisa Patrignani.